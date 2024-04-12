В Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о развитии сейсмологии в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением. В плачевном положении находится Институт сейсмологии. Я поручил правительству внести конкретные предложения по повышению научного потенциала института, а также по развитию сейсмологии и инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.

По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух", – заявил президент.

Профильным министерствам и акиматам, по его словам, следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее.

"Еще раз повторю, госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Это крайне важная задача. Решения должны тщательно прорабатываться, обосновываться и только потом приниматься. Поэтому ученые, исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации", – сказал Токаев.

Напомним, за последнюю неделю в Алматы дважды ощущали подземные толчки, эпицентры которых были расположены в Китае.

Также с начала года мощные землетрясения чувствовали жители южной столицы 4 марта и 23 января.

Кроме того, сегодня президент высказывался о паводках в стране. Он отмечал, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат.

Еще на заседании Национального совета по науке и технологиям глава государства затрагивал тему развития искусственного интеллекта в Казахстане и заявил, что в скором времени в нашей стране будет создан и запущен суперкомпьютер.