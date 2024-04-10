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Землетрясение произошло в Алматы

Опубликовано:

Вид на Алматы
Алматы. Фото: акимат Алматы

Землетрясение произошло в Алматы. Толчки ощутимостью в 2 балла почувствовали жители города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 10 апреля 2024 года в 19 часов 56 минут 12 секунд по местному времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 484 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая - сообщается, что это был афтершок.

Энергетический класс землетрясения 13.6.

Магнитуда MPV 6.0.

Координаты эпицентра 41.37° с.ш. 82.23° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 2 балла, село Кегенский, Райымбекский район - 3 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2082593-zemletryasenie-proizoshlo-v-almaty/

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