Землетрясение произошло близ Алматы

12 апреля 2024 года в 13:13 близ Алматы было зарегистрировано землетрясение ощутимостью в 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

Сообщается, что сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК 12 апреля 2024 года в 13:13 было зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 12.5. Магнитуда MPV - 5.5. Координаты эпицентра 41.06° с.ш. 78.54° в.д. Глубина 5 км.

Ощутимость в Алматы составила 2 балла.