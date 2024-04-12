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Токаев высказался о развитии ИИ и создании суперкомпьютера в Казахстане

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Национального совета по науке и технологиям высказался о развитии искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что в Казахстане необходимо обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта.

"Научно-технический прогресс стремительно меняет облик глобальной экономики и образ жизни людей. Технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня становятся реальностью. В этих условиях нам важно использовать все возможности для укрепления технологического и научно-инновационного суверенитета страны.

Широкие перспективы открывает развитие искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, к 2030 году искусственный интеллект обеспечит 7% мирового ВВП. А к 2027 году капитализация глобального рынка искусственного интеллекта существенно превысит 400 миллиардов долларов.

Во всем мире искусственный интеллект все больше заменяет человеческий труд, причем даже в таких сложных областях, как медицинская диагностика и юридические консультации. Не говоря уже о том, что нейросети вовсю пишут картины, музыку, стихи", – заявил глава государства.

По словам президента, в нашей стране искусственный интеллект успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование.

"Появляются сильные компании, занимающиеся внедрением этих технологий. Вместе с тем для успешного развития индустрии необходима комплексная поддержка государства. Нам нужно создать экосистему, обеспечивающую общий доступ к данным и технологической инфраструктуре.

Также требуются соответствующие институты, фокус которых ориентирован на развития искусственного интеллекта. Правительством сейчас разрабатываются Стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс.

Документы призваны стимулировать исследования и практическое применение разработок в этой области, предоставить бизнесу и вузам доступ к технологической инфраструктуре и базам данных. Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта шло в созидательном русле. Поэтому отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере", – добавил он.

Вопросы регулирования искусственного интеллекта сегодня все чаще обсуждаются на национальном и глобальном уровнях, заметил глава государства. Например, соответствующий закон, недавно был принят в Евросоюзе (Artificial Intelligence Act).

"Цифровая эпоха способствовала появлению нового актива – данных, которые выступают основным сырьем для искусственного интеллекта и машинного обучения. Поэтому предстоит активно заняться интеграцией баз данных государственных органов и различных подведомственных организаций.

Для решения сложных научных задач и реализации прикладных проектов также надо в полной мере задействовать возможности суперкомпьютера, который в скором времени будет создан и запущен в нашей стране", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил глава государства, создание суверенных языковых моделей – одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта.

По его словам, на базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений сейчас ведется разработка казахской языковой модели. Это начинание не только имеет огромное значение для обеспечения цифрового суверенитета Казахстана, но и придаст мощный импульс развитию государственного языка.

"Как вы знаете, существует дефицит специалистов в области искусственного интеллекта. Эту проблему необходимо решить как можно скорее. Определенная работа в этом направлении уже ведется. В ряде отечественных вузов внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google и Huawei. Достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов. Нам нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта.

В целом, комплексное развитие сферы искусственного интеллекта должно быть отдельным приоритетом правительства. В этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета. Поручаю утвердить предложенный состав экспертной рабочей группы при Нацсовете, которая будет содействовать решению актуальных проблем индустрии искусственного интеллекта", – подчеркнул президент.

Кроме того, сегодня президент высказывался о паводках в стране. Он отмечал, что поддержка казахстанцев, пострадавших от паводков, потребует больших затрат.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы проведут специальное сейсмологическое исследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2083760-tokaev-vyskazalsya-o-razvitii-ii-i-sozdanii-superkompyutera-v-kazahstane/

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