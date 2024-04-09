Как выглядит затопленный Кульсары с высоты (видео)

Город Кульсары в Атырауской области сильно пострадал от паводка - еще на прошлой неделе отсюда эвакуировали тысячи человек. Издание Massaget.kz показало, как сейчас выглядит Кульсары.

6 апреля стало известно, что из Кульсары эвакуировали 15 тысяч человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Эвакуация проводилась по трем направлениям: в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства отметил, что держит на контроле паводковую ситуацию в регионе.

Ранее в Кульсары приехал премьер-министр Олжас Бектенов. Он поговорил с жителями города Кульсары и ответил на вопросы жителей по усилению принимаемых мер.

В воскресенье, 7 апреля, в Кульсары спасатели обнаружили тела двух мужчин, которые ранее уехали на тракторе обследовать затопленный дом, но упали в кювет.

А накануне стало известно, что в городе пропали без вести отец и сын. Они надели защитные резиновые костюмы и отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор их не могут найти.