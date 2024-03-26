Россия или Туркменистан: на вопрос о выборе поставщика электроэнергии ответили в Минэнерго

На брифинге в правительстве глава Минэнерго прокомментировал, может ли Казахстан начать закупать электроэнергию у Туркменистана, передает корреспондент NUR.KZ.

О возможности Туркменистана поставлять газ и электроэнергию в Казахстан, Азербайджан и Турцию ранее заявлял экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев ответил журналистам, может ли Казахстан согласиться на покупку ресурсов у Туркменистана.

"Мы на регулярной основе проводим консультации с коллегами из стран Центральной Азии в части взаимного обмена и поставок энергоресурсов. У Туркменистана есть возможность поставки электроэнергии. В настоящее время страна уже осуществляет экспорт в Кыргызскую Республику.

Будем исходить из наших потребностей, из графика наших ремонтов. В целом, мы готовы рассмотреть предложения наших туркменских коллег и по газу, и по электроэнергии в зависимости от коммерческой привлекательности для наших потребителей", - заявил министр энергетики.

Алмасадам Саткалиев добавил, что пока Туркменистан не сообщал официальных цен на ресурсы, но казахстанские компании сами уточнят детали, чтобы определить коммерческую привлекательность предложения.

Главу Минэнерго также спросили, может ли Казахстан отказаться от российской электроэнергии в пользу туркменистанской, поскольку ранее глава KEGOC заявил о планах перекрыть дефициты с помощью России.

"Это зависит от договоренностей. Если предложение будет учитывать интересы казахстанских потребителей, мы готовы его принять", - заявил Саткалиев.

Также глава Минэнерго прокомментировал слухи о продаже Атырауского НПЗ российскому "Лукойлу" и Павлодарского нефтехимического завода "Газпрому".

Напомним, в январе глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сообщил о вероятности повторного повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане. При этом он отметил, что они не допустят резкого их повышения.

Позже стало известно, что для жителей Алматы с 1 марта подорожает электроэнергия.

Недавно астанчане столкнулись с проблемой – многим гражданам пришли завышенные счета за электроэнергию в февральских квитанциях за январь. В МНЭ сообщили, что в результате проверки оштрафовали ТОО "Астанаэнергосбыт".

Позже МНЭ призвало жителей столицы проверять корректность показаний приборов учета и начисления оплаты за потребленную электроэнергию и в случае надобности обращаться в "Астанаэнергосбыт" или "Астана-РЭК" для выяснения обстоятельств.

При этом еще в феврале столичный ДКРЕМ отреагировал на возмущения жителей Астаны касательно завышенных цен на тепло и свет и прокомментировал тарифы на коммунальные услуги.