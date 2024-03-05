Завышенные счета за электроэнергию: в МНЭ обратились к астанчанам

Ранее жители Астаны пожаловались на завышенные счета за электроэнергию. В Министерстве национальной экономики сообщили, что провели по данному факту внеплановую проверку.

Недавно астанчане жаловались на завышенные счета за электроэнергию в февральских квитанциях за январь.

В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ сообщали, что была проведена проверка. В результате ТОО "Астанаэнергосбыт" привлекли к административной ответственности за несоблюдение норм потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета. Это привело к необоснованному начислению за тепло.

Сегодня пресс-служба МНЭ опубликовала еще одно заявление.

"На основании поступивших обращений жителей столицы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Астане (ДКРЕМ) проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК", по итогам которой установлены нарушения требований законодательства РК о естественных монополиях и общественно значимых рынках.

Так, по АО "Астана-РЭК" выявлено нарушение в части несвоевременного снятия показаний за потребленную электроэнергию, а по ТОО "Астанаэнергосбыт" выявлено нарушение в части несоблюдения требований Типового договора на электроснабжение", – говорится на официальном сайте Миннацэкономики.

В отношении АО "Астана-РЭК" и ТОО "Астанаэнергосбыт" составили протоколы об административном правонарушении.

"Вместе с тем ДКРЕМ внесены предписания субъектам об устранении нарушения в части возврата необоснованного полученного дохода и своевременного снятия показаний приборов учета", – гласит сообщение министерства.

Потребителей призвали смотреть на корректность показаний приборов учета и начисления оплаты за потребленную электроэнергию и в случае надобности обращаться в "Астанаэнергосбыт" или "Астана-РЭК" для выяснения обстоятельств.

Каналы связи с "Астана-РЭК":

официальный сайт etolem.kz;

телефон – 576 850;

Telegram-бот astrekbot.

Добавим, на сегодняшнем брифинге вице-министр нацэкономики Бауыржан Кудайбергенов, комментируя эту ситуацию, отметил, что во многих домах астанчан не установлены приборы учета тепла, передает МИА "Казинформ".

"В первую очередь это, конечно, установление общедомовых приборов. Большинство этих случаев зарегистрировано там, где этих приборов нет. Этот вопрос мы сейчас перед акиматом Астаны поставим. У нас где-то порядка 132 домов в столице еще не обеспечены приборами учета тепла в столице. Это и создает сейчас проблемы", — сказал Кудайбергенов.

Напомним, еще в прошлом месяце столичный ДКРЕМ отреагировал на возмущения жителей Астаны касательно завышенных цен на тепло и свет и прокомментировал тарифы на коммунальные услуги.