Слухи о продаже казахстанских НПЗ России прокомментировал глава Минэнерго

Глава Минэнерго на брифинге кабмина прокомментировал слухи о продаже Атырауского НПЗ российскому "Лукойлу" и Павлодарского нефтехимического завода "Газпрому", передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Министерство энергетики по поводу конкретных покупателей НПЗ и нефтехимического завода никто за согласованием не обращался.

"Поэтому здесь я соглашусь с мнением "КазМунайГаза", что преждевременно говорить о каких-то коммерческих сделках.

В целом, как вы знаете, в Казахстане уже есть НПЗ, 50% которых принадлежат "КазМунайГазу" и 50% - компании CNPC. Есть НПЗ в частном владении. С точки зрения Минэнерго, здесь не только форма собственности, а эффективность управления, выполнение инвестиционных программ, стабильная работа является приоритетом. Что касается продажи активов "КазМунайГаза", то это относится к компетенции данной компаний", - отметил он.

Министр напомнил, что "КазМунайГаз" является частной компанией.

"В результате IPO часть акций компании уже находится в обороте, пользуется спросом, акционерами данной компании являются граждане Казахстана, предприятия.

То есть данная компания является не государственной, а частной. Что касается отдельных заводов - мы должны исходить из того, будут ли коммерческие предложения, насколько они выгодны и с точки зрения предприятия, и с точки зрения реализации государственных программ развития переработки", - резюмировал глава Минэнерго.

Ранее информацию о приватизации казахстанских НПЗ прокомментировали в "КазМунайГазе". По словам заместителя председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрия Макеева, информация о продаже казахстанских НПЗ России не соответствует действительности.

"Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме", - сообщил Макеев.

Отметим, в Казахстане на сегодняшний день действуют три нефтеперерабатывающих завода.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ), как сообщается на сайте предприятия, построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки - до 86,4%.

Как сообщается на сайте компании "ПетроКазахстан Ойл Продактс", Шымкентский НПЗ - это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики. Завод был открыт в 1985 году. Он вырабатывает 30% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана.

Павлодарский нефтехимический завод (ТОО "ПНХЗ"), согласно данным с официального сайта ПНХЗ, - крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Завод был введен в эксплуатацию в 1978 году и ориентирован на переработку нефтяного сырья западносибирских месторождений. Предприятие имеет сбалансированную мощность 6,0 млн тонн нефти в год.