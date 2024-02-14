Завышенные счета на комуслуги в Астане: антимонопольное ведомство выступило с заявлением

Столичный ДКРЕМ отреагировал на возмущения астанчан касательно завышенных цен на тепло и свет и прокомментировал тарифы на коммунальные услуги, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается в сообщении столичного Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, на днях жители столицы, получив квитанции за январь, заметили завышенные счета за тепло и электроэнергию. В ведомстве поспешили разъяснить, из чего складывается такой тариф.

"В столице услуги теплоснабжения оказывает ТОО "Астанаэнергосбыт". Тариф скорректирован с 1 января 2024 года с учетом увеличения расходов на оплату труда, роста стоимости стратегического товара и увеличения объема предоставляемых услуг. Уровень тарифа на тепловую энергию зависит от уровня затрат, необходимых для производства, транспортировки и снабжения тепловой энергией.

Кроме того, уровень тарифа на теплоснабжение зависит, в первую очередь, от стоимости вида топлива (газ, мазут, уголь), в структуре которого он занимает основную долю. Соответственно, изменение цены на топливо, а также на их транспортировку повлекло к изменению конечного тарифа на услугу теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным департамента, в структуре тарифа "Астанаэнергосбыт" 97% затрат занимают "затраты на производство тепловой энергии" и "затраты на распределение тепловой энергии". В итоге, с учетом всех этих факторов, тариф за тепло в Астане повышен 20%.

Отмечается также, что на конечный чек повлияло не только повышение тарифа, но и температура наружного воздуха и, как следствие, увеличение объема потребления.

Прокомментировали в ДКРЕМ и завышенные счета за электроснабжения.

"В отопительным периоде цена на услуги по розничной реализации электрической энергии ТОО "Астанаэнергосбыт" не менялась. По электрической энергии начисление производится на основе показаний приборов учета за фактический потребленный объем электроэнергии. В единичных случаях бывает некорректная передача показаний прибора учета", - говорится в сообщении.

В таких случаях астанчан просят обращаться в ДКРЕМ по адресу ул. Петрова, дом 5 или через Единую платформу приема и обработки всех обращений граждан "е-Otinish". И в случае подтверждения доводов потребителя Департаментом по результатам внеплановых проверок будут приняты меры.

Здесь же сообщили, что на основании поступивших обращений, ДКРЕМ будет открыта внеплановая проверка в отношении субъекта-монополиста.

Летом прошлого года сообщалось о том, что в Астане планируется повысить тарифы на тепло более чем в два раза.

Осенью мы также писали о том, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги. Тогда сообщалось, что в столице холодная подорожала на 15,7%, водоотведение – на 15,5%, электроэнергия – на 7,6%, а газоснабжение – на 8%. Тарифы на центральное отопление остались без изменений.

Напомним, в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" поставщики коммунальных услуг могут увеличить цены, но обязаны будут привести в порядок инфраструктуру и улучшить условия труда своих сотрудников.