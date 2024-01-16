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"Резкого роста не допустим": Минэнерго о тарифах на электроэнергию

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Женщина считает коммунальные платежи
Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Глава Минэнерго на брифинге кабмина указал на вероятность повторного повышения тарифов на электроэнергию в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что в Минэнерго получили заявки на повышение предельного тарифа.

"Там максимальный рост – порядка до 40%. Но это по заявкам. Понятно, что мы будем изучать структуру данной заявки, целесообразность повышения тех или иных видов затрат. Ранее повышения, которые были, они были направлены на ремонт и частично на заработные платы.

Понятно, что есть другие затраты, связанные со снижением потерь, с реализацией инвестиционной программы, то есть будем детально смотреть. Понятно, что не допустим резкого роста тарифов на электроэнергию", – заявил он.

Предварительный анализ показал, что цены могут вырасти на более 20%. В пресс-службе ведомства сообщили, что в переводе на деньги речь идет о 2 тенге.

Заявки на пересмотр тарифов подали 24 субъекта из 40.

Напомним, еще в ноябре министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о том, возможно ли поднятие тарифов на электроэнергию в случае модернизации инфраструктуры.

В декабре в Минэнерго сообщили, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию – 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.

Вчера стало известно, что в Астане уже со следующего месяца может подорожать электричество. ТОО "Астанаэнергосбыт" планирует поднять цены на электроэнергию на 30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2055762-rezkogo-rosta-ne-dopustim-satkaliev-o-tarifah-na-elektroenergiyu/

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