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Эзотерика

"Покрыть за счет России или ограничить казахстанцев": KEGOC о дефиците электроэнергии этой осенью

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Горящая лампочка
Электричество. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании коллегии Минэнерго председатель правления KEGOC Наби Айтжанов озвучил предварительный прогноз по электроэнергии в Казахстане на осень и зиму 2024-2025 годов, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Прогнозные балансы на предстоящий осенне-зимний период показывают дефициты как по электрической энергии, так и по мощности в течение всего ОЗП с октября 2024 года по март 2025 года.

При прогнозируемой максимальной электрической нагрузке в 17,4 ГВт и генерации станций 16,4 ГВт, дефицит составит порядка 1,025 ГВт, который может быть покрыт в основном путем импорта из Российской Федерации либо ограничением потребителей Казахстана", – заявил Айтжанов.

Глава правления KEGOC добавил, что, согласно текущей динамике роста потребления электроэнергии в предстоящий осенне-зимний период, максимум нагрузки южной зоны может составить более 4500 МВт. Для обеспечения полного покрытия потребления в южном регионе и недопущения ввода ограничений необходима работа Жамбылской ГРЭС в 5-блочном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064646-pokryt-za-schet-rossii-ili-ogranichit-kazahstantsev-kegoc-o-defitsite-elektroenergii-etoy-osenyu/

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