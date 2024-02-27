Электроэнергия подорожает для алматинцев с 1 марта

Изменение цены на электроэнергию ожидается ввиду внедрения модели Единого закупщика и изменения среднемесячной зарплаты. Об этом специалисты сообщили , передает корреспондент NUR.KZ.

Среднеотпускной тариф составит 28 тенге/кВтч без НДС,

тариф для населения - 25,55 (+10%) тенге/кВтч без НДС,

для юридических лиц - 29,73 (+11%) тенге/кВтч без НДС,

для бюджетных организаций - 32,73 (-10%) тенге/кВтч без НДС,

для производителей СЗПТ - 28 тенге/кВтч без НДС.

"В свою очередь, тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления, составят для:

первого уровня - 23,16 тенге/кВтч без НДС,

тариф второго уровня - 30,66 тенге/кВтч без НДС,

тариф третьего уровня 38,33 тенге/кВтч без НДС", - сообщила руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Асель Буденеева.

Рост среднего чека для населения при среднем потреблении по лицевому счету в размере 208 кВтч составит 506 тенге. Также спикер отметила, что в рамках проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию, департаментом достигнут показатель в размере 8,7% (разрыв между средним показателем и тарифом для населения).

"Для оказания дополнительных мер социальной поддержки социально-уязвимых слоев населения и снижения финансовой нагрузки предлагается повысить размер действующей социальной помощи с 1 марта 2024 года до 0,75 МРП (2769 тенге) с внесением соответствующих изменений в Правила.

В этой связи акиматом города Алматы предусматривается увеличение размера социальной выплаты с марта 2024 года до 0,75 МРП. Разница в 0,15 МРП (553 тенге) полностью покрывает расчетное увеличение цены на электроэнергию", - сообщил руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов

В том числе, запланировано расширение перечня получателей социальной выплаты, в которую войдут "дети-сироты" - 1143 человек. Выплаты будут производиться районными аппаратами акимов ежемесячно. Для получателей данной социальной выплаты повторное предоставление документов не требуется.

"На 2024 год финансирование выделено на 315 тысяч человек. По состоянию на 26 февраля текущего года за социальной помощью обратилось 134,5 тысяч чел. Компенсация будет выплачиваться до 1 июля этого года за счет экономии средств", - добавил руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов.

Проект соответствующего решения маслихата планируется внести на рассмотрение и утверждение в маслихат города Алматы.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа.