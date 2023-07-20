Казахстан договорился о поставках электричества из России

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Казахстан заключил договор о плановых поставках электроэнергии из России, об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, передает NUR.KZ.

"Министерство проинформировало о заключении договора между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО" на плановые поставки электрической энергии, которые позволят, в случае необходимости, обеспечить покупку электрической энергии из энергосистемы Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что анализ и мониторинг прошедших 17 дней функционирования Единого закупщика и Балансирующего рынка подтверждают, что субъекты оптового рынка электроэнергии подают заявки с превышением реальных объемов потребления.

"Данные обстоятельства отражаются при формировании графика необходимого объема производства электрической энергии, основанного на технической возможности наших электрических станций и заявляемых недостающих объемов покупки импортной электроэнергии из энергосистемы РФ", – добавили в Минэнерго.

Кроме того, отмечается, что в ходе совещания ведомством повторно доведено до сведения субъектов оптового рынка электроэнергии о необходимости качественного прогнозирования объемов потребления электрической энергии. Некачественное прогнозирование приводит к покупке импортной электроэнергии, которая дороже отечественной, что в конечном итоге может привести к удорожанию тарифа для конечного потребителя.

В Минэнерго добавили, что с 1 июля, согласно поручению президента, ведомством проделана отраслевая работа по реформированию рынка электроэнергии. Приняты законодательные нормы по введению новой модели рынка электрической энергии.

Напомним, что с 1 июля в Казахстане были повышены тарифы на коммунальные услуги.

Жителей Казахстана уже неоднократно предупреждали о том, что с 1 июля их ждет повышение тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 10-30%. Чиновники аргументируют это уровнем износа инженерных сетей и подорожанием их составляющих: металла, труб, оборудования и других комплектующих.

Также, как ранее заявлял премьер-министр Алихан Смаилов, с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии, и, если не провести модернизацию сетей, повысить ее выработку просто невозможно. Выход найден именно в повышении тарифов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2029494-kazahstan-dogovorilsya-o-postavkah-elektrichestva-iz-rossii/