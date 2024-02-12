Нападение на водителя скорой помощи в Щучинске: в облздраве озвучили подробности
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Водителю машины сокрой помощи понадобилась помощь медиков после того, как на заправке на него напал другой водитель, передает агентство Kazinform.
Как сообщили агентству в управлении здравоохранения Акмолинской области, инцидент произошел 10 февраля. Бригада скорой помощи № 2, в состав которой входили два фельдшера и водитель, на санитарном транспорте Hyundai направилась на заправку на АЗС в Щучинске.
"Во время заправки возник конфликт между водителем скорой медицинской помощи и водителем автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 с государственным номерным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.
В результате конфликта водителю скорой помощи были причинены телесные повреждения. После происшествия он обратился в приемный покой Бурабайской многопрофильной межрайонной больницы для оказания медицинской помощи и дальнейшего наблюдения", — цитирует издание сообщение ведомства.
Ранее в полиции сообщали, что уже установили подозреваемого в нападении. Его задержали и водворили в изолятор.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео нападения на водителя скорой помощи в Щучинске.
Отметим, что это не первый подобный случай. В конце января в Караганде также напали на водителя скорой помощи. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.
Тогда у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза. Задержать подозреваемого удалось лишь в начале февраля. Против него возбуждено уголовное дело.
В сентябре прошлого года резонансный случай произошел в Талгаре - родные умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двух подозреваемых.
Осенью также сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали.
А в октябре в Туркестанской области на врача напали с ножом.
В феврале депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060387-napadenie-na-voditelya-skoroy-pomoschi-v-schuchinske-v-oblzdrave-ozvuchili-podrobnosti/