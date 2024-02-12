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Нападение на водителя скорой помощи в Щучинске: в облздраве озвучили подробности

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Машина скорой помощи едет на вызов
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Водителю машины сокрой помощи понадобилась помощь медиков после того, как на заправке на него напал другой водитель, передает агентство Kazinform.

Как сообщили агентству в управлении здравоохранения Акмолинской области, инцидент произошел 10 февраля. Бригада скорой помощи № 2, в состав которой входили два фельдшера и водитель, на санитарном транспорте Hyundai направилась на заправку на АЗС в Щучинске.

"Во время заправки возник конфликт между водителем скорой медицинской помощи и водителем автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 с государственным номерным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации.

В результате конфликта водителю скорой помощи были причинены телесные повреждения. После происшествия он обратился в приемный покой Бурабайской многопрофильной межрайонной больницы для оказания медицинской помощи и дальнейшего наблюдения", — цитирует издание сообщение ведомства.

Ранее в полиции сообщали, что уже установили подозреваемого в нападении. Его задержали и водворили в изолятор.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео нападения на водителя скорой помощи в Щучинске.

Отметим, что это не первый подобный случай. В конце января в Караганде также напали на водителя скорой помощи. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Тогда у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза. Задержать подозреваемого удалось лишь в начале февраля. Против него возбуждено уголовное дело.

В сентябре прошлого года резонансный случай произошел в Талгаре - родные умершего пациента ворвались в отделение реанимации, где избили анастезиолога-реаниматолога и медбрата. Затем похитили тело покойного и вывезли его на медицинской каталке с территории медучреждения. По этому делу задержали двух подозреваемых.

Осенью также сообщалось о нападении на медиков в Шымкенте. Подозреваемым оказался пациент. Его задержали.

А в октябре в Туркестанской области на врача напали с ножом.

В феврале депутат сената Амангельды Толамисов предложил приравнять статус медработников к статусу правоохранителей и принять законодательные нормы о специальном наказании за нападение на медработников при исполнении ими служебных обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2060387-napadenie-na-voditelya-skoroy-pomoschi-v-schuchinske-v-oblzdrave-ozvuchili-podrobnosti/

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