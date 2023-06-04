Уникальный документ об одном из лидеров "Алаш орды" нашли в архивах Москвы

Жаханша Досмухамедов. Кадр из видео: youtube.com/@tv24kz

Казахстанский ученый обнаружил в московских архивах уникальный документ, связанный с одним из лидеров партии "Алаш" Жаханшой Досмухамедовым, передает телеканал "Хабар 24".

Ценный для истории Казахстана документ обнаружил старший преподаватель Международного казахско-турецкого университета Мухтар Исаев во время стажировки Московском государственном университете имени Ломоносова.

В московском архиве Исаев обнаружил дипломную работу одного из лидеров партии "Алаш орда" Жаханши Досмухамедова, которая датируется 1910 годом.

Как сообщается в телесюжете, работу общественный деятель защитил на факультете правоведения Московского императорского университета.

"Диплом состоит из четырех частей. В нем описаны правовые нормы, которые были в обиходе в казахской степи, автор дает их теоретическое обоснование", – сказал Исаев.

По словам ученого, Досмухамедов в своей работе показал отличия между порядком, установленным царским колониальным режимом, и степным законодательством.

"Степные законы основаны на традициях казахского народа, устоявшихся веками. Автор анализирует их, указывает на положительные и отрицательные стороны. По его мнению, традиционное казахское право основывалось на уважении к человеческому достоинству", – поведал телеканалу Исаев.

Он добавил, что архивы хранят еще много документов, которые могли бы пролить свет на историю нашей страны.

Жанша (Жаханша) Досмухамедов – деятель Алашского движения, юрист. Родился в 1886 году в Западно-Казахстанской области. В 1912 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета.

Такая информация приводится на сайте проекта "Алаш" КГУ "Областная универсальная библиотека имени Абая" управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области.

Досмухамедов стал членом правительства "Алаш орды", провозглашенного на 2-м Всеказахском съезде, который проходил в декабре 1917 года.

В 1918-1919 годах возглавлял западное отделение "Алаш орды".

Как и все бывшие лидеры "Алаш орды", неоднократно подвергался арестам, ссылкам и был расстрелян в 1930-е годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023294-unikalnyy-dokument-ob-odnom-iz-liderov-alash-ordy-nashli-v-arhivah-moskvy/