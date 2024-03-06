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О подготовке к аттестации полицейских рассказал глава МВД Токаеву

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Касым-Жомарт Токаев и Ержан Саденов
Касым-Жомарт Токаев и Ержан Саденов. Фото: Акорда

Глава государства принял министра внутренних дел Ержана Саденова, где президенту был озвучен отчет по укоренению в стране принципа "Закон и порядок", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет о деятельности министерства по укоренению в стране принципа "Закон и порядок" и обеспечению "нулевой терпимости" к любым правонарушениям.

Ержан Саденов доложил, что в соответствии с поручениями главы государства, данными на расширенном заседании коллегии МВД, основной акцент в работе сделан на профилактику и повышение правовой грамотности граждан. Это позволило снизить уровень преступности с начала года.

Также существенно сократилось количество краж, грабежей, разбоев, преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений, на улицах, несовершеннолетними и ранее судимыми.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о принимаемых мерах по разработке единого закона в сфере профилактики правонарушений, создании специализированных подразделений по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Глава государства также был ознакомлен с результатами работы по противодействию организованной преступности, наркопреступности, экстремизму.

Министр также сообщил о создании самостоятельной службы по борьбе с киберпреступностью.

Ержан Саденов также отчитался о подготовке к внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Ранее официальной представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве рассказал, как будет проводиться внеочередная аттестация полицейских.

Напомним, в МВД в начале прошлого года сообщили, что ведомством прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность. Отмечалось, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В феврале прошлого года министерство поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции. Сообщалось, что проверка показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В ноябре министр Ержан Саденов проинформировал Токаева о работе по проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.  

В январе этого года Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД акцентировал внимание на том, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства, а также поддержал предложение министра Саденова о переаттестации руководства.

МВД было поручено провести внеочередную аттестацию сотрудников органов внутренних дел до 31 декабря текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064823-glava-mvd-rasskazal-tokaevu-kak-pravoohraniteley-gotovyat-k-attestatsii/

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