Казахстанских полицейских будут проверять на добропорядочность

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел Казахстана прорабатывает вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity Сheck), об этом сообщается на официальном медиапортале Polisia.kz.

"МВД в рамках реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность (Іntegrity Сheck)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В МВД уточнили, что данный пилотный проект планируется апробировать в патрульной полиции, поскольку сотрудники этой службы ежедневно взаимодействуют с населением.

Проверка будет проводиться подразделениями собственной безопасности посредством моделирования различных ситуаций.

"Основная цель – это заблаговременное предупреждение и недопущение правонарушений, а также формирование у сотрудников полиции коррупционной устойчивости", – пояснили в министерстве внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004519-kazahstanskih-politseyskih-budut-proveryat-na-dobroporyadochnost/