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Токаев высказался об имидже полиции в Казахстане

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев также призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание

По его мнению, тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.

Вместе с тем президент полагает, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан.

"Мы не должны проходить мимо всех случаев ответственного выполнения полицейскими своих служебных обязанностей, особенно проявления ими подлинного героизма (а таких случаев немало), следует по-достоинству оценивать их работу, отмечать самыми высокими наградами. Важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции именно на основе реального повышения эффективности ее деятельности, конкретных случаев профессионализма, ответственности, героизма", – сказал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056800-tokaev-vyskazalsya-ob-imidzhe-politsii-v-kazahstane/

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