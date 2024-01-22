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Внеочередную аттестацию руководства проведут в МВД

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Полицейский сидит за столом
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД поддержал предложение главы ведомства о переаттестации руководства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе коллегии глава государства поддержал предложение министра внутренних дел провести внеочередную аттестацию руководящего состава среднего звена в этом году.

"Министерство в этом вопросе должно занять принципиальную позицию. Во время ее проведения не должно быть круговой поруки. Нельзя допустить, чтобы аттестация превратилась в инструмент для сведения личных счетов.

Главная цель – очистить личный состав от некомпетентных и нечестных в работе руководителей, что позволит сформировать профессиональный кадровый резерв.

Администрация президента будет осуществлять контроль за этим процессом", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан. Потому, по словам Токаева, важно стремиться к формированию положительного имиджа полиции на основе реального повышения эффективности ее деятельности.

Однако, как подчеркнул президент, выявляются сотрудники, совершившие серьезные преступления.

"В последнее время такие факты даже участились. Ни в коем случае нельзя допускать и оправдывать такие действия. Подобные случаи перечеркивают огромную работу всего личного состава", – заявил он.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев в очередной раз высказался об ужесточении наказания за домашнее насилие и обратил особое внимание на обеспечение безопасности детей, в том на проблему с доступностью наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056802-vneocherednuyu-attestatsiyu-rukovodstva-srednego-zvena-provedut-v-mvd/

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