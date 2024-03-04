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Внеочередная аттестация полицейских: кого и как будут проверять

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Полицейский составляет протокол о нарушении
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Официальной представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве рассказал, как будет проводиться внеочередная аттестация полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть ряд отличий от предыдущих аттестаций. Если в 2012 году инициатива по аттестации спускалась от Администрации президента, то в этот раз МВД само инициировало данную меру, которая была поддержана главой государства.

Еще один момент – если в 2012 году аттестация коснулась всех сотрудников, то в этот раз внеочередная аттестация проводится точечно и касается руководителей среднего звена", – сказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По словам спикера, целью аттестации является не увольнение некомпетентных сотрудников, а поиск и отбор наиболее талантливых и перспективных руководителей, из числа которых будет сформирован кадровый резерв

"Аттестация 2024 года охватывает всего 6% личного состава, руководителей среднего звена. Они будут проверены на знание законодательства, уровень физической и огневой подготовки. Также будет оцениваться логическое мышление.

Каждый участник аттестации должен будет пройти самый главный этап – собеседование, во время которого оценят его профессиональные навыки, личностные компетенции, управленческие навыки. Окончательное решение будет приниматься коллегиально", – добавил официальный представитель МВД.

Он также добавил, что в отношении сотрудников, получивших неудовлетворительную оценку, будут даны три рекомендации.

Первая – понижение в должности. Вторая – переход на другую должность и работа в другом направлении. Третья – увольнение.

"Если сотрудник полиции не согласен с результатами аттестации регионального уровня, он имеет право подать апелляцию в вышестоящую центральную аттестационную комиссию.

Также напоминаем, что, согласно действующему законодательству, каждый сотрудник имеет право обратиться в суд. Пересдача аттестации не предусмотрена", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064407-vneocherednaya-attestatsiya-politseyskih-kogo-i-kak-budut-proveryat/

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