Внеочередная аттестация полицейских: кого и как будут проверять

Официальной представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве рассказал, как будет проводиться внеочередная аттестация полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть ряд отличий от предыдущих аттестаций. Если в 2012 году инициатива по аттестации спускалась от Администрации президента, то в этот раз МВД само инициировало данную меру, которая была поддержана главой государства.

Еще один момент – если в 2012 году аттестация коснулась всех сотрудников, то в этот раз внеочередная аттестация проводится точечно и касается руководителей среднего звена", – сказал официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По словам спикера, целью аттестации является не увольнение некомпетентных сотрудников, а поиск и отбор наиболее талантливых и перспективных руководителей, из числа которых будет сформирован кадровый резерв

"Аттестация 2024 года охватывает всего 6% личного состава, руководителей среднего звена. Они будут проверены на знание законодательства, уровень физической и огневой подготовки. Также будет оцениваться логическое мышление.

Каждый участник аттестации должен будет пройти самый главный этап – собеседование, во время которого оценят его профессиональные навыки, личностные компетенции, управленческие навыки. Окончательное решение будет приниматься коллегиально", – добавил официальный представитель МВД.

Он также добавил, что в отношении сотрудников, получивших неудовлетворительную оценку, будут даны три рекомендации.

Первая – понижение в должности. Вторая – переход на другую должность и работа в другом направлении. Третья – увольнение.

"Если сотрудник полиции не согласен с результатами аттестации регионального уровня, он имеет право подать апелляцию в вышестоящую центральную аттестационную комиссию.

Также напоминаем, что, согласно действующему законодательству, каждый сотрудник имеет право обратиться в суд. Пересдача аттестации не предусмотрена", – резюмировал спикер.