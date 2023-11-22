"Очищение системы от недостойных сотрудников": глава МВД рассказал Токаеву о точечной аттестации

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым. Последнему были даны поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об оперативной обстановке в Казахстане, сообщается на официальном сайте Акорды.

Как доложил Ержан Саденов, в стране сохраняется динамика снижения преступности: количество убийств сократилось на 20%, краж – на 28%, разбоев – на 32%. Снизилось число грабежей, хулиганства, скотокрадства, причинения тяжкого вреда здоровью, а также других видов преступлений, в том числе в семейно-бытовой сфере.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о работе по формированию "нулевой терпимости" к правонарушениям, реализации "неотвратимости наказания" за совершение правонарушений и преступлений, обеспечению дорожной безопасности.

На сегодняшний день выявлено 8 млн 500 тысяч правонарушений, что на 1 млн больше, чем в прошлом году. За совершенные правонарушения наложено административных штрафов на 90 млрд тенге, взыскано 71 млрд тенге.

Президент также был проинформирован о принимаемых мерах по совершенствованию работы органов внутренних дел, в том числе проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

В завершение глава государства дал ряд конкретных поручений по обеспечению принципа "Закон и порядок".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.

Напомним, что перед этим Токаев и Саденов виделись в начале октября. Тогда президент дал главе МВД ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в Казахстане.

Ержан Саденов был назначен на пост министра внутренних дел 2 сентября. До этого он был замглавы ведомства.

Недавно в МВД напомнили о том, что наказание за бытовое насилие ужесточилось с июля этого года в Казахстане. Теперь новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Также исключается возможность повторного примирения сторон.

С мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).