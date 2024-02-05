Внеочередную аттестацию пройдут полицейские в Казахстане

МВД Казахстана поручили провести внеочередную аттестацию сотрудников органов внутренних дел до 31 декабря текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Открытые НПА".

Указ "О проведении внеочередной аттестации отдельной категории сотрудников органов внутренних дел РК" был опубликован на портале "Открытые НПА" 3 февраля. Публичное его обсуждение продлится до 7 февраля.

"Министерству внутренних дел Республики Казахстан провести до 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельной категории сотрудников органов внутренних дел РК", – говорится в постановлении, подписанном президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В документе отмечается, что контроль за исполнением указа возлагается на Администрацию президента.

Напомним, в январе прошлого года в МВД сообщили, что ими прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность.

В феврале министерство поделилось первыми результатами данной проверки – там отметили, процедура показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В ноябре глава МВД Ержан Саденов рассказал президенту Токаеву о проводимой точечной аттестации.

В январе Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД отметил, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства, а также поддержал предложение Саденова о переаттестации руководства.