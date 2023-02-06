Казахстанских полицейских массово проверяют на добропорядочность

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство внутренних дел поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции на добропорядочность, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В МВД отметили, что, согласно утвержденной президентом Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, в 2023 году предусмотрена разработка механизма внедрения проверки на добропорядочность, или Іntegrity check, в правоохранительных и судебных органах.

11 января текущего года на коллегии МВД министр Марат Ахметжанов объявил о запуске пилотного проекта проверок сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность.

Министерством были разработаны кейсы проверочных мероприятий, максимально приближенные к повседневным ситуациям в работе полицейских, варианты реагирования на них и критерии оценки действий проверяемых лиц.

Подчеркивается, что в первую очередь была проведена проверка сотрудников и подразделений, которые ежедневно взаимодействуют с населением.

К ним относятся сотрудники патрульной, ювенальной, миграционной полиции, участковые инспекторы полиции, сотрудники модульных и стационарных постов, фронт-офисов, дежурных частей.

На начальном этапе акцент сделали на проверку доброжелательности, тактичности обращения с гражданами и умении сотрудников оперативно реагировать на их обращения.

В ходе проверки оценивали также внешний вид сотрудника, материально-техническое оснащение, целевое использование служебных планшетов, видеорегистраторов, жетонов и автотранспорта.

Уже провели проверки в департаментах полиции Астаны, Алматы, Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Жетысуской областей.

Как отметили в МВД, результаты проверок выявили эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

По информации ведомства, в январе значительно выросло количество привлеченных граждан за административные правонарушения, в том числе связанные с правилами дорожного движения.

Общее количество выявленных нарушений ПДД только по Астане возросло до 23 800:

управление транспортном в нетрезвом состоянии – 187;

управление без документов либо не имеющим прав – 603;

непредоставление преимущества в движении – 216;

нарушение законодательства об обязательном страховании – 771;

превышение скорости движения – 16 600;

несоблюдение требований по перевозке пассажиров – 1195;

пользование телефоном за рулем – 313.

В МВД считают: это говорит о том, что полицейские, зная о проведении проверок, во всех обратившихся видят потенциальных проверяющих и добросовестно выполняют свои обязанности.

С началом запуска пилотного проекта отмечается также рост сообщений от сотрудников полиции о попытках дачи им взяток. Подчеркивается, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось почти в 3 раза.

В настоящее время каждый сотрудник патрульной полиции, участковый инспектор полиции, а также их служебный автотранспорт и помещения оснащены современными фиксаторами всех контактов с гражданами, которые в автоматическом режиме передают информацию либо ее выгружают в центры оперативного управления для реагирования.

"Поэтому напоминаем, что за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также сообщаем о недопустимости оказания неповиновения и сопротивления сотрудникам полиции при исполнении ими служебных обязанностей. С начала года зарегистрировано уже 19 таких фактов, а также 44 факта оскорбления представителя власти.

Призываем вас подчиняться законам и не допускать противоправных действий, в случае вымогательства незамедлительно сообщать в службу собственной безопасности МВД либо на телефон доверия 1402. Только совместными усилиями мы сможем создать полицию, способную обеспечить надежную защиту населения", – обратились к гражданам полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008135-kazahstanskih-politseyskih-massovo-proveryayut-na-dobroporyadochnost/