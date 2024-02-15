"Культура - не инструмент политики": Балаева высказалась об отмене концертов артистов

Глава Минкультуры и информации Аида Балаева на коллегии заявила, что для пресечения "негативных действий" при отмене концертов могут ввести новые нормы в закон, передает корреспондент NUR.KZ.

"Очевидно, что в культуре, духовности нет границ. Но некоторые вопросы, отвечающие велению времени, требованиям общества - должны иметь конкретное правовое решение.

Например, культура не должна быть инструментом политики. И этот вопрос мы должны урегулировать не единичными решениями, а законом.

К примеру, сейчас объявления о проведении концертов известных исполнителей размещаются в социальных сетях, реализуются билеты. Но имеют место случаи отмены концертов.

В целях пресечения этих и других негативных действий проводится работа по внесению поправок в законодательство, по наложению мер запрета и взыскания на организаторов", - говорится в докладе Аиды Балаевой на коллегии ведомства.

Министр также добавила, что решение таких актуальных проблем будет представлено только после обсуждения с общественностью.

Стоит отметить, что Аида Балаева не первый раз комментирует отмену концертов артистов в Казахстане. Осенью прошлого года она высказалась по несостоявшемуся концерту российского юмориста Максима Галкина в Казахстане, призвав не политизировать этот вопрос.

"Относительно концертов Галкина были комментарии. Они не связаны с политикой и отдельными вопросами, о которых вы говорите, а связаны в первую очередь с хозяйственными, бытовыми вопросами. Поэтому здесь я считаю, что культура и искусство вне политики", - отметила тогда министр.

Напомним, еще в конце августа российский артист Максим Галкин заявил в соцсетях о негласном запрете на его мероприятия в Казахстане, которые планировалось провести в Алматы и Астане. Тогда в управлении культуры столицы сообщили, что новую заявку на площадку для концерта артиста в Астане все-таки готовы рассмотреть. Комментарий давали и в акимате Алматы.

В начале сентября Галкин обратился к казахстанцам в соцсетях. Он поблагодарил их за поддержку и объявил новые даты концертов в Астане и Алматы. Однако недавно зал Qazaqstan в Астане, где собирался выступить Максим Галкин, временно отменил все концерты. Позже "Қазақконцерт" объяснил отмену мероприятий, в том числе и выступления Максима Галкина.

Однако журналисты озвучивали мнение о том, что сложившаяся ситуация может быть связана с письмом якобы от российского посольства в МИД. В этом письме, по их словам, могла быть озвучена просьба не пускать некоторых артистов в нашу страну с концертами.

Позже организатор концертов Максима Галкина Алексей Пучков сообщал, что мероприятия все же было решено отменить.

Между тем, осенью прошлого года были отменены и концерты "Камызяков" в Казахстане. Выступление артистов отменили, как тогда сообщалось, из-за "негативной обратной связи общественности". Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила организатор мероприятия Ольга Ли.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", - говорится в сообщении.