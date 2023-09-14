Концерты "Камызяков" официально отменили в Казахстане

Тур команды КВН "Камызяки" по Казахстану официально отменили из-за "негативной обратной связи общественности". Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила организатор мероприятия Ольга Ли.

"Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", – говорится в сообщении.

Организатор концертов добавила, что по вопросу возврата билетов казахстанцы могут обратиться к билетным операторам, у которых была совершена покупка.

Концерты команды КВН "Камызяки" должны были пройти в Алматы и Астане в начале октября.

Напомним, ранее стало известно, что продажу билетов на концерты с участием Азамата Мусагалиева, лидера команды "Камызяки", приостановили в Казахстане.

Это произошло после того, как в соцсетях начался сбор подписей под петицией за отмену выступления.

Инициаторы осудили поступок комиков: участники команды – Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов – выступили на праздничном концерте в Донецке. После этого появилась информация о том, что Мусагалиева внесли в список лиц, представляющих угрозу безопасности Украины.

Соответствующий список публикует сайт "Миротворец", на котором указано, что в сентябре 2023 года Мусагалиев и Дорохов приехали на мемориальный комплекс "Саур-Могила" с юмористическими номерами для участия в концерте в честь 80-летия освобождения Донбасса.

Приезд российских комиков на Донбасс вызвал осуждение со стороны Украины. Украинские СМИ назвали поступок юмористов "плясками на костях".

Как указано на официальном сайте КВН, Сборная Камызякского края по КВНу стала чемпионами Высшей лиги в 2015 году.