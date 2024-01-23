Токаев прилетит в Алматы

Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января, передает NUR.KZ со ссылкой на советника - пресс-секретаря президента Берика Уали.

Как сообщил , глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе.

Напомним, этой ночью жители Алматы почувствовали землетрясение в 5 баллов. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное и длилось как минимум 5 минут.

В 5 часов утра в Алматы вновь зафиксировали подземные толчки в 2-3 балла. Эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая - в 7 утра здесь произошло новое землетрясение.

Как сообщили в УОЗ южной столице, в результате землетрясения в Алматы пострадали 8 человек.

Позже сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Помимо Алматы, землетрясение ощутили жители еще двух мегаполисов и пяти регионов страны. Подробнее о произошедшем можно почитать здесь.