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Токаев прилетит в Алматы

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев в Аулиекольском районе Костанайской области (5 сентября, 2022 год)
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев совершит запланированную ранее командировку в Алматы 24-25 января, передает NUR.KZ со ссылкой на советника - пресс-секретаря президента Берика Уали.

Как сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook, глава государства посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата, где проведет совещание по ситуации в городе.

Напомним, этой ночью жители Алматы почувствовали землетрясение в 5 баллов. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное и длилось как минимум 5 минут.

В 5 часов утра в Алматы вновь зафиксировали подземные толчки в 2-3 балла. Эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая - в 7 утра здесь произошло новое землетрясение.

Как сообщили в УОЗ южной столице, в результате землетрясения в Алматы пострадали 8 человек.

Позже сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Помимо Алматы, землетрясение ощутили жители еще двух мегаполисов и пяти регионов страны. Подробнее о произошедшем можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2056944-tokaev-priletit-v-almaty/

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