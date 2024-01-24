Еще несколько землетрясений произошли недалеко от Алматы

Начиная с 12 часов зафиксированы сразу несколько землетрясений на границе Кыргызстана и Китая, для Казахстана ощутимости нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Первые подземные толчки после утренних зафиксированы в 12:29 алматинского времени. Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 252 км на юго-восток от Алматы, на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда - 4.5.

Также землетрясение магнитудой 4.8 произошло в 13:04. Эпицентр землетрясения расположен в 267 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Еще одно произошло в 14:03, а эпицентр землетрясения был расположен в 271 км на юго-восток от Алматы. Магнитуда составила - 4.7.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 24 января 2024 года в 15 часов 43 минуты 20 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 272 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая", - говорится в сообщении.

Магнитуда составила - 5.0.

Отмечается, что на территории Казахстана ощутимости нет.

Ранее сообщалось о землетрясении в 07:35. Его казахстанцы тоже не почувствовали. А вот ночью алматинцы могли ощутить толчки силой в 2 балла.

Еще два землетрясения были зафиксированы сегодня в 08:39 и в 08:54, магнитудами 4.4 и 5.1 соответственно.

Накануне сейсмологи сообщали, что сильных афтершоков в дальнейшем не ожидается, сейчас толчки идут на угасание - никаких угроз нет.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении: