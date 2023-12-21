Сдавать отпечатки пальцев казахстанцы будут добровольно: закон направили на подпись Токаеву

Сенат РК сегодня на заседании палаты одобрил в двух чтениях закон о добровольной дактилоскопической регистрации казахстанцев. Документ направили на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Евгений Больгерт отметил, что в главе 2 Закона РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" были установлены нормы о прохождении обязательной дактилоскопической регистрации граждан РК при получении паспорта или удостоверения личности впервые, а также в случаях их восстановления и замены гражданами РК, ранее не проходившими дактилоскопическую регистрацию.

Однако, по его словам, действие этой главы было приостановлено до 1 января 2024 года.

"Рассматриваемым законом исключаются вышеуказанные положения в отношении граждан Казахстана и вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина РК сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка. Для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация в случаях, установленных Законом РК "О дактилоскопической и геномной регистрации", – добавил он.

Отмечается, что положения, касающиеся дактилоскопической регистрации, вводятся в действие с 1 января 2024 года.

Для иностранцев и лиц без гражданства также вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера (ИИН). Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности.

Напомним, неделю назад стало известно, что дактилоскопию в Казахстане все же сделают добровольной. Тогда казахстанские сенаторы направили в мажилис ряд поправок.

Дактилоскопия в Казахстане

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В МВД поясняли, что вводимая в Казахстане дактилоскопия не будет поголовной с 2024 года – отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении новых удостоверяющих личность документов, если у них истек срок.

Также в ведомстве комментировали возможность штрафов за отказ казахстанцев от дактилоскопии.

Депутат Асхат Рахимжанов комментировал введение в Казахстане с 2024 года обязательной дактилоскопии при получении документов. По его мнению, дактилоскопию в стране вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

"Я считаю, что всеобщая дактилоскопия – это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать "пальчики" и заносить в базу данных", – говорил он.

При этом в МЦРИАП объясняли, будут ли в Казахстане привязывать отпечатки пальцев к ЭЦП.

В конце ноября депутат Екатерина Смышляева объясняла корреспонденту NUR.KZ, кто и когда должен будет сдавать дактилоскопическую информацию. И почему казахстанцев освободили от такого обязательства.