Привяжут ли отпечатки пальцев к ЭЦП в Казахстане, ответили в МЦРИАП

Замглавы МЦРИАП в кулуарах мажилиса спросили, планируют ли "связать" с ЭЦП отпечатки пальцев, которые добавят в удостоверяющие личность документы с 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МЦРИАП Асет Турысов заявил, что задачи по привязке ЭЦП к отпечаткам пальцам перед ведомством не ставили.

"Насколько я знаю, этот вопрос сейчас не рассматривается. И такой задачи не стояло у МЦРИАП. (по привязке отпечатков пальцев - прим. ред.) к ЭЦП - пока такого вопроса не стоит", - сообщил спикер.

Он добавил, что детально данным вопросом занимается МВД - МЦРИАП же будет "принимать данные" дактилоскопии по мере их поступления.

Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане

Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако в январе 2021 года в МВД сообщили, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

Тем не менее в конце 2022 года стало известно, что введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В марте текущего года МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных. В ведомстве также объяснили, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев в центрах обслуживания населения.

В сентябре на тему всеобщей дактилоскопии высказались в мажилисе - депутат Асхат Рахимжанов отметил, что ее вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

Вопрос о штрафах 3 октября прокомментировал замглавы МВД Марат Кожаев - он отметил, что поднимается вопрос о целесообразности штрафов, так как отказываясь от сдачи отпечатков пальцев человек не получит необходимую ему услугу.

Также в МВД высказались об опасениях казахстанцев, что их отпечатки "подкинут" на место преступления. Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев заявил, что это технически невозможно сделать.

По его словам, на месте происшествия человек оставляет отпечаток - объемный потожировой след, который измеряется специальными методами криминалистов.