Дактилоскопия в Казахстане будет добровольной: в законопроект внесут поправки

Сенаторы направили в мажилис поправки, которые предусматривают уточнение норм в части введения добровольной дактилоскопической регистрации в отношении граждан РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Норма включена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан".

Как отметил депутат Галиаскар Сарыбаев, закон направлен на повышение эффективности деятельности отдельных сил обеспечения национальной безопасности, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, а также актуализацию некоторых норм законов в области обеспечения национальной безопасности и устранение правовых пробелов.

В заключении профильного комитета сената сказано, что в ходе обсуждения закона возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый мажилисом закон по следующим основным направлениям:

приведение в соответствие с нормативным постановлением Конституционного суда РК нормы, касающейся ограничения прав и свобод человека;

перенос срока введения в действие норм, предусматривающих внедрение трехзвенной модели с разграничением полномочий между органами досудебного расследования и определением зоны их ответственности, в отношении дел об иных уголовных правонарушениях, завершенных в форме предварительного следствия;

исключение дублирующей нормы, устанавливающей компетенцию по определению порядка передачи сведений, составляющих государственные секреты;

уточнение норм в части введения добровольной дактилоскопической регистрации в отношении граждан Республики Казахстан;

приведение в соответствие некоторых положений закона с положениями действующего законодательства.

"С учетом изложенного комитет по международным отношениям, обороне и безопасности рекомендует не одобрять отдельные статьи закона и вернуть его в мажилис с предложением новой редакции указанных статей", - сказано в заключении сената.

Таким образом, закон возвращен в мажилис и в случае принятия нижней палатой будет считаться принятым в целом парламентом - после его направят на подпись главе государства.

Напомним, ранее в МВД поясняли, что вводимая в Казахстане дактилоскопия не будет поголовной с 2024 года – отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении новых удостоверяющих личность документов, если у них истек срок.

В МВД также комментировали возможность штрафов за отказ казахстанцев от дактилоскопии.

При этом в МЦРИАП объясняли, будут ли в Казахстане привязывать отпечатки пальцев к ЭЦП.

Еще раньше депутат Асхат Рахимжанов комментировал введение в Казахстане с 2024 года обязательной дактилоскопии при получении документов. По его мнению, дактилоскопию в стране вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

"Я считаю, что всеобщая дактилоскопия – это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать "пальчики" и заносить в базу данных", – говорил он.

Замглавы МВД заявил, что дактилоскопию для получения документов, которую хотят ввести с 2024 года в Казахстане, могут сделать добровольной.

В конце ноября депутат Екатерина Смышляева объяснила корреспонденту NUR.KZ кто и когда должен будет сдавать дактилоскопическую информацию. И почему казахстанцев освободили от такого обязательства.

Добавим, что Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.