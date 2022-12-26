До 2024 года отложили введение дактилоскопии в Казахстане

Пальцы. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутаты сената вернули в мажилис поправки по вопросам реализации отдельных поручений главы государства. В документ включена норма о переносе срока введения дактилоскопии, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил проект закона глава МНЭ Алибек Куантыров. По его словам, документ включает четыре блока поправок. В том числе поправки в закон "О государственных закупках", предусматривающие сокращение оснований государственных закупок из одного источника, по дальнейшему реформированию межбюджетных отношений.

Кроме того, проектом закона предусматривается повышение оплаты труда работников субъектов естественных монополий до среднестатистического уровня по видам экономической деятельности, совершенствование законодательства о специальных экономических и индустриальных зонах и другие нормы.

Депутат сената Нурлан Бекенов отметил, что при обсуждении в сенате в документ решено внести ряд предложений, в том числе и норму об отсрочке введения дактилоскопии.

"В связи со сложившейся ситуацией по недофинансированности мероприятий по запуску автоматизированной дактилоскопической информационной системы предложено сроки ее запуска в полном объеме перенести с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года", – отметил он.

Внесли сенаторы и другие поправки. В связи с этим проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства" сенаторы вернули в мажилис.

Напомним, закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако в январе прошлого года МВД сообщило, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили.

В мае этого года в Казнете распространился фейк о том, что для приема в первый класс детям надо будет сдавать отпечатки пальцев. В Минобразования и науки опровергли информацию.

Что такое дактилоскопия?

Дактилоскопическая информация - информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности, говорится на сайте "Электронного правительства".

Закон Республики Казахстан "О дактилоскопической и геномной регистрации" предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической, геномной информации. Актуальность закона, как сообщается, аргументирована прежде всего вопросами безопасности.

Кроме того, в жизни возникает немало ситуаций (пожары и авиакатастрофы с многочисленными жертвами в разном состоянии, обнаружение неопознанных трупов, биологических следов с мест нераскрытых преступлений, исчезновение людей без вести), когда невозможно установить или подтвердить личность человека.

Наличие дактилоскопической и геномной информации в соответствующих базах данных позволит идентифицировать жертв, а также сократить списки без вести пропавших и неопознанных трупов.

Электронный код папиллярных узоров будет содержаться в биометрических паспортах и удостоверениях граждан РК.

Гражданин столкнется с процедурой при получении новых, уже биометрических документов – удостоверения личности (в нем уже установлен чип) и загранпаспорта гражданина РК нового образца (также со встроенным чипом).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003057-do-2024-goda-otlozhili-vedenie-daktiloskopii-v-kazahstane/