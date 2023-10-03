Всеобщая дактилоскопия в Казахстане: введение штрафов прокомментировали в МВД

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев на брифинге правительства высказался о возможных штрафах за отказ от всеобщей дактилоскопии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у вице-министра внутренних дел Марата Кожаева, правильно ли штрафовать тех, кто захочет отказаться от сдачи отпечатков пальцев.

"Закон принимался прежними составами наших депутатов. В этой части новый состав тоже поднимает вопрос о целесообразности этих штрафов, мы эти вопросы готовы обсудить и, возможно, пойти на какие-то изменения.

Потому что если человек не будет "дактилоскопироваться", в принципе он не получит услугу. Поэтому, возможно, это излишне принятая мера для того, чтобы побудить людей исполнять принятый в 2016 году закон", – признал вице-министр.

По его словам, данная норма еще будет обсуждаться с парламентом.

Ранее депутат мажилиса Асхат Рахимжанов выразил мнение, что считает неправильным штрафовать граждан за отказ от дактилоскопии. Также он отметил, что введение данной процедуры может привести к очереди в ЦОНах, с которыми центры могут не справиться.

Введение дактилоскопии в Казахстане

Напомним, что закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Но в январе 2021 года в МВД сообщили, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причину переноса позже объяснили нехваткой выделенных средств.

В конце декабря прошлого года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

В марте текущего года МВД Казахстана разработало правила оформления паспортов, удостоверений, видов на жительство и проездных. В ведомстве также объяснили, как будет проходить процедура снятия отпечатков пальцев в центрах обслуживания населения.

В июле мы писали, что на портале "Открытые НПА" появился проект приказа, согласно которому с 2024 года документы, удостоверяющие личность казахстанцев, будут содержать отпечатки пальцев рук владельца.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что дактилоскопическая информация – это информация об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности.

Подробнее о дактилоскопической регистрации можно прочитать здесь.