Почему отказались от идеи всеобщей дактилоскопии в Казахстане, объяснила депутат

Депутат Екатерина Смышляева объяснила корреспонденту NUR.KZ кто и когда должен будет сдавать дактилоскопическую информацию. И почему казахстанцев освободили от такого обязательства.

Екатерина Смышляева сообщила, что вопрос введения обязательной дактилоскопии обсуждался долго.

"Вопросы были, обсуждения были, и эксперты давали заключение по поводу безопасности. Дело в том, что дактилоскопические данные являются очень чувствительными персональными данными, которые невозможно восстановить, заменить или перевыпустить. Поэтому, чем больше объем накоплений таких данных, тем больше будет требований к обеспечению их сохранности, секретности и недопущению каких-либо утечек. Поэтому, проанализировав все эти моменты, плюс у нас очень активно участвовали в обсуждении и правозащитники, было озвучено, что соблюдение принципа добровольности очень важно с точки зрения Конституции. И поэтому в отношении казахстанцев принцип обязательности распространяться не будет", – сказала депутат.

Она добавила, что для граждан Казахстана остается только принцип добровольности – то есть сдавать их будут по желанию при документировании.

"Если гражданин будет не против, при получении документов, он может сдать дактилоскопическую информацию. Оборудование в ЦОНах имеется. Если против – значит никто их заставлять не будет. Из Кодекса об административных правонарушениях ответственность за отказ от прохождения дактилоскопии мы также убрали", – заявила Смышляева.

Иностранцы же будут обязаны проходить процедуру, например, по прибытии, при получении определенных документов, регистрации и так далее.

Она же озвучила условия, предусматривающие освобождение от сдачи такой информацию, даже для иностранцев.

"Это для людей, которые имеют проблемы со здоровьем. Это ограниченный перечень заболеваний, когда человек освобождается от обязательной дактилоскопии, он будет утверждаться Минздравом. Это связанно с кожными заболеваниями, с отсутствием конечностей и так далее. Тогда человек не сдает дактилоскопию, даже если она обязательна", – отметила она.

Обязательная сдача дактилоскопии, по ее словам, также остается для представителей определенных профессий. Например, для моряков, что связано с вопросами обеспечения их безопасности, вопросами пересечения границ. Однако пилотов, по ее словам, пока в законе нет.

Напомним, ранее в МВД поясняли, что вводимая в Казахстане дактилоскопия не будет поголовной с 2024 года – отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении новых удостоверяющих личность документов, если у них истек срок.

В МВД также комментировали возможность штрафов за отказ казахстанцев от дактилоскопии.

При этом в МЦРИАП объясняли, будут ли в Казахстане привязывать отпечатки пальцев к ЭЦП.

Еще раньше депутат Асхат Рахимжанов комментировал введение в Казахстане с 2024 года обязательной дактилоскопии при получении документов. По его мнению, дактилоскопию в стране вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

"Я считаю, что всеобщая дактилоскопия – это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать "пальчики" и заносить в базу данных", – говорил он.

В начале этого месяца, замглавы МВД заявил, что дактилоскопию для получения документов, которую хотят ввести с 2024 года в Казахстане, могут сделать добровольной.

Добавим, что Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.