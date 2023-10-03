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30 лет независимости Казахстана

Будет ли дактилоскопия в Казахстане обязательна для всех с 2024 года, ответили в МВД

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Отпечаток пальца снимают у человека
Дактилоскопия. Иллюстративное фото: Orlando Estrada/AFP/Getty Images

Вице-министр внутренних дел Марат Кожаев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, как будет проходить процедура дактилоскопии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Марат Кожаев заявил, что вопрос введения всеобщей дактилоскопии порой некомпетентно обсуждают в обществе.

"Никакой поголовной дактилоскопии с 1 января 2024 года для населения не будет", – подчеркнул он.

Спикер напомнил, что закон о дактилоскопической регистрации был принят в 2016 году.

"Сразу оговорюсь, это не изобретение Казахстана. Такая система регистрации существует во многих странах: та же Турция, Узбекистан уже внедрили давным-давно эту регистрацию. Главная цель – ввести в наши документы, удостоверяющие личности, дополнительную биометрическую защиту. Там только защита на сегодня в виде фотографии. Следующий этап – введение отпечатков пальцев", – пояснил вице-министр.

При этом он указал на плюсы нововведения. В их числе возможность легко восстановить документы в случае утери, а также защита от подделки за счет уникального отпечатка пальца.

"Как будет храниться и защищаться? В систему эти отпечатки будут введены в виде кодифицированных знаков. Это не означает, что любой человек может их изъять. Они будут обезличены и специальный идентификатор при надобности поможет определить, кому принадлежит", – указал Марат Кожаев.

В завершение он разъяснил будущий механизм.

"Закон был принят в 2016 году. И только в 2024 году он начнет применяться. Но это не говорит о том, что вы все пойдете дактилоскопию сдавать. По мере надобности, когда у вас истечет срок документа, удостоверения или паспорта. Система документирования будет происходить в ЦОНе. Она не меняется кроме того, что в ваш индивидуальный документ введется дополнительная защита в виде дактилоскопического отпечатка вашего пальца", – резюмировал вице-министр.

Кроме того, Марат Кожаев высказывался о возможных штрафах за отказ от всеобщей дактилоскопии.

При этом еще раньше депутат Асхат Рахимжанов комментировал введение в Казахстане с 2024 года обязательной дактилоскопии при получении документов. По его мнению, дактилоскопию в стране вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

"Я считаю, что всеобщая дактилоскопия – это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать "пальчики" и заносить в базу данных", – говорил он.

Добавим, что Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

Ранее мы также писали о том, что нужно знать о введении обязательной дактилоскопии в Казахстане с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2039314-budet-li-daktiloskopiya-v-kazahstane-obyazatelna-dlya-vseh-s-2024-goda-otvetili-v-mvd/

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