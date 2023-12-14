Куда потратят 16 млрд тенге, пожертвованные ArcelorMittal фонду "Қазақстан халқына"
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Благотворительный взнос в размере 16 млрд тенге от компании ArcelorMittal поступил в общественный фонд "Қазақстан халқына". В фонде рассказали, на что потратят деньги, передает NUR.KZ.
Как говорится в официальном Instagram-аккаунте фонда, не менее 50 процентов взноса будет направлено на проекты, реализуемые в городе Темиртау или существенно связанные ним.
Благотворительные программы и проекты направят на:
- улучшение средних учебных заведений и поддержку студентов в получении высшего образования посредством стипендий;
- улучшение STEM-образования в регионе;
- обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями;
- обеспечение учреждений здравоохранения передовым медицинским оборудованием и доступом к услугам медицинских экспертов.
На прошлой неделе министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев заявил, что ArcelorMittal сделает значительное пожертвование в фонд "Қазақстан халқына" на сумму 16 млрд тенге.
Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"
После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.
Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.
В минувшую пятницу, 8 декабря, "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.
За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.
А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.
На днях Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050821-kuda-potratyat-16-mlrd-tenge-pozhertvovannye-arcelormittal-fondu-qazaqstan-halqyna/