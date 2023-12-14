Куда потратят 16 млрд тенге, пожертвованные ArcelorMittal фонду "Қазақстан халқына"

Благотворительный взнос в размере 16 млрд тенге от компании ArcelorMittal поступил в общественный фонд "Қазақстан халқына". В фонде рассказали, на что потратят деньги, передает NUR.KZ.

Как говорится в официальном Instagram-аккаунте фонда, не менее 50 процентов взноса будет направлено на проекты, реализуемые в городе Темиртау или существенно связанные ним.

Благотворительные программы и проекты направят на:

улучшение средних учебных заведений и поддержку студентов в получении высшего образования посредством стипендий;

улучшение STEM-образования в регионе;

обеспечение лекарственными препаратами пациентов с орфанными заболеваниями;

обеспечение учреждений здравоохранения передовым медицинским оборудованием и доступом к услугам медицинских экспертов.

На прошлой неделе министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев заявил, что ArcelorMittal сделает значительное пожертвование в фонд "Қазақстан халқына" на сумму 16 млрд тенге.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

В минувшую пятницу, 8 декабря, "АрселорМиттал Темиртау" официально сменил название на Qarmet.

За несколько часов до этого в правительстве РК сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев позже объявил имя нового инвестора "АрселорМиттал Темиртау" - им стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев.

А он, в свою очередь, представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet.

На днях Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе Карагандинского металлургического комбината в собственность казахстанской компании. Президент подчеркнул, что спрос с нового собственника будет очень жесткий.