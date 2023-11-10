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30 лет независимости Казахстана

Добровольной могут сделать дактилоскопию в Казахстане

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Человек оставляет отпечаток пальца на бумаге
Отпечаток пальца. Иллюстративное фото: pexels.com

В кулуарах Минюста сегодня замглавы МВД заявил, что дактилоскопию для получения документов, которую хотят ввести с 2024 года в Казахстане, могут сделать добровольной, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы МВД Серик Сарсенов, в законопроект, где вводимая с 2024 года в Казахстане дактилоскопия при выдаче удостоверений личности и паспортов прописана как обязательная, уже вносят поправки о добровольности.

"Да, сейчас такое решение принято (о добровольной дактилоскопии – прим. ред.). В законопроект вносятся изменения. Прорабатывается вопрос, чтобы граждане сдавали отпечатки пальцев на добровольной основе с 1 января 2024 года. Для иностранцев на границе это будет обязательно, а внутри (страны – прим. ред.) при документировании будет на добровольной основе", – заявил Сарсенов.

Напомним, ранее в МВД поясняли, что вводимая в Казахстане дактилоскопия не будет поголовной с 2024 года – отпечатки пальцев казахстанцы будут сдавать при получении новых удостоверяющих личность документов, если у них истек срок.

В МВД также комментировали возможность штрафов за отказ казахстанцев от дактилоскопии.

При этом в МЦРИАП объясняли, будут ли в Казахстане привязывать отпечатки пальцев к ЭЦП.

Еще раньше депутат Асхат Рахимжанов комментировал введение в Казахстане с 2024 года обязательной дактилоскопии при получении документов. По его мнению, дактилоскопию в стране вводят для более высокой раскрываемости преступлений, однако штрафовать за отказ от этой процедуры он считает неправильным.

"Я считаю, что всеобщая дактилоскопия – это перебор. Мне кажется, только в том случае, когда человек совершает какое-то правонарушение, преступление, только в этом случае нужно брать "пальчики" и заносить в базу данных", – говорил он.

Добавим, что Закон РК "О дактилоскопической и геномной регистрации" был принят 30 декабря 2016 года и изначально должен был вступить в силу 1 января 2021 года.

Однако позже было принято решение, что дактилоскопическая регистрация казахстанцев начнется с 1 января 2023 года. Причиной переноса стала нехватка средств.

В конце декабря 2022 года стало известно, что введение дактилоскопии в Казахстане отложили до 1 января 2024 года.

Ранее мы также писали о том, что нужно знать о введении обязательной дактилоскопии в Казахстане с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045137-dobrovolnym-hotyat-sdelat-snyatie-otpechatkov-paltsev-dlya-dokumentov-v-kazahstane/

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