"Все активы возвращены добровольно": глава Минфина о выведенных из Казахстана средствах

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев напомнил, что на сегодня в Казахстан возвращены активы на сумму около 1 трлн тенге.

"Вся сумма - около 1 трлн тенге - имуществом, акциями, облигациями, зданиями, сооружениями, деньгами - все было возвращено добровольно", - отметил он.

Однако глава Минфина подчеркнул, что деньги могут вернуть и в принудительном порядке.

Напомним ранее он рассказал о трех способах возврата активов в добровольном порядке.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября этого года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.