"Все активы возвращены добровольно": глава Минфина о выведенных из Казахстана средствах
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Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы, передает корреспондент NUR.KZ.
Жамаубаев напомнил, что на сегодня в Казахстан возвращены активы на сумму около 1 трлн тенге.
"Вся сумма - около 1 трлн тенге - имуществом, акциями, облигациями, зданиями, сооружениями, деньгами - все было возвращено добровольно", - отметил он.
Однако глава Минфина подчеркнул, что деньги могут вернуть и в принудительном порядке.
Напомним ранее он рассказал о трех способах возврата активов в добровольном порядке.
Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане
12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.
По словам депутатов, принятие данных законов способствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.
Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.
Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.
В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.
В середине октября этого года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050633-vse-aktivy-vozvrascheny-dobrovolno-glava-minfina-o-vyvedennyh-iz-kazahstana-sredstvah/