Токаев: Мы должны вернуть все нелегально выведенные из страны активы

Деньги в руке у мужчины. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев в своей речи на инаугурации президента заявил, что в Казахстан нужно вернуть все нелегально выведенные активы – правительство подготовит соответствующий законопроект, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов.

Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.

Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов. Соответствующий Указ я подпишу сегодня", – заявил Токаев.

Он добавил, что также надеется на предпринимателей, которые "активизируют свою социальную деятельность во благо граждан".

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы президента Казахстана, на которых, набрав 81,31% голосов победил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня состоялась инаугурация новоизбранного президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999042-tokaev-my-dolzhny-vernut-vse-nelegalno-vyvedennye-iz-strany-aktivy/