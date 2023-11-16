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Майнеры стали уходить из Казахстана, сообщили в Минцифры

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Видеокарта и биткоин в виде монет лежат на столе
Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-глава МЦРИАП Асхат Оразбек сегодня на заседании сената рассказал об изменении рынка майнинга в Казахстане после поправок в законы страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Ольга Булавкина в ходе обсуждения поправок по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов сообщила, что в 2021 году Казахстан занимал второе место после США по майнингу криптовалют и биткойна с долей 18,1% в общем объеме.

"С 1 января 2022 года в стране действует налог на цифровой майнинг. С этого же года ставка платы за майнинг рассчитывается по прогрессивной шкале. В феврале текущего года парламент принял самостоятельный закон о цифровых активах в Казахстане. Тем самым создана правовая база в данной сфере", – заявила депутат.

При этом она поинтересовалась, как эти поправки сказались на рынок цифрового майнинга в Казахстане.

В ответ на это вице-глава МЦРИАП Асхат Оразбек сообщил, что с 2020 по 2021 годы Казахстан вышел на второе место в мире по объему майнинговых мощностей. При этом какой-то большой пользы для экономики на тот момент не было.

"Была проведена работа и принято решение о введении такой прогрессивной шкалы для того, чтобы государство начало получать в бюджет определенную доходность. С начала года она стала действовать. (...)

И мы видим, что сегодня, видимо, доходность майнеров недостаточно высока в Казахстане. Именно поэтому они из нашей страны закрываются и уходят, что в целом не стоит рассматривать как проблему.

Мы понимаем, что те майнеры и организации, которые работают в сфере цифровых активов и которым интересно в Казахстане, все-таки остаются. Определенный уровень майнинга у нас в стране есть – они утилизируют тот профицит электроэнергии, который возникает в вечернее время и ночные часы", – заявил спикер.

При этом он заверил, что власти будут и дальше вести работу по повышению интереса от прихода этих компаний в Казахстан.

Депутат Екатерина Смышляева добавила, что после введения прогрессивной шкалы и всех тех налоговых мер, которые на сегодня предусмотрены законодательством, рынок майнинговых компаний сократился.

"Мы получили инструменты полного контроля, и сократился практически до нуля рынок "серого" майнинга. Перестали практически работать "серые" майнеры в пространстве нашем – это мы видим по трафику, мы видим электроэнергию", – пояснила она.

Борьба с "серыми" майнерами в Казахстане

Напомним, еще в начале прошлого года депутаты заявляли, что "серые" майнеры потребляют более 1400 мегаватт, перегружая тем самым энергосистему Казахстана и уходя от налогов.

"Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделала Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.

Однако оптимистичные заявления Минэнерго о мифическом профиците, отсутствие у госадминистратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры", – говорили парламентарии.

Позже сообщалось, что власти Казахстана проводят проверки на предмет незаконной майнинговой деятельности.

Также глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказывал, как власти планируют бороться с "серыми" майнерами. По его словам, будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества теневых майнеров.

Кроме того, предлагалось повысить налог на майнинг в 10 раз.

При этом 6 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан".

В рамках этого закона планируется ввести выдачу лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, а также аккредитацию для цифровых майнинговых пулов – юридических лиц, предоставляющих свои мощности для майнинга.

Обе процедуры будут платными. Эти процедуры, по мнению авторов закона, обяжут майнеров становиться полноценными участниками экономики Казахстана и субъектами налогообложения.

До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами, которые не приносили никакой пользы стране.

Тем не менее еще в начале февраля сообщалось о том, что майнеры начали массово уходить из Казахстана, а в начале июня глава Минэнерго заявлял, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046070-maynery-stali-uhodit-iz-kazahstana-soobschili-v-mintsifry/

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