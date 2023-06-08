"Серых" майнеров в Казахстане почти не осталось, заявил министр энергетики

Оборудование для майнинга. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев сегодня в кулуарах Международного форума Астана рассказал о работе по борьбе с незаконными майнерами в Казахстане, предает корреспондент NUR.KZ.

Как подчеркнул Алмасадам Саткалиев, органы государственного энергонадзора, а также сотрудники национального оператора электросетей с привлечением соответствующих силовых структур провели работу по определению незаконных майнеров.

"И, насколько мне известно, многие из них уже отключены от сети. То есть, остались майнеры, которые зарегистрированы на соответствующих ассоциациях, которые полностью подотчетны, прозрачны. Деятельность их регулируется МЦРИАП, и они осуществляют свою деятельность в ночные часы, в провалы, когда снижается потребность в электроэнергии в экономике страны. Они какой-то объем электроэнергии получают, насколько мне известно.

Я не могу сказать количество компаний. Теневых не осталось", – заявил министр.

Представители СМИ уточнили, сколько электроэнергии потребляют казахстанские майнеры.

"Максимум у них потребление, по моей памяти, было в районе 400 МВт, сейчас этот объем гораздо меньше.

С учетом текущего состояния наших энергетических объектов, необходимо провести масштабную модернизацию как национальной электрической сети, так и генерирующих объектов", – ответил Саткалиев.

Он добавил, что, если говорить о размерах инвестиций, то это сотни миллиардов тенге. Кроме того, как подчеркнул министр, эта работа должна затрагивать и региональные электросетевые объекты.

"Это огромная комплексная работа, которая уже начата правительством. Что касается национальной электрической сети, уже разрабатывается план инвестиций. По каждому энергообъекту проведен аудит с привлечением международной компании, определены объемы работ и планы, графики выполнения этих работ. Данная работа будет продолжена", – отметил глава министерства.

Борьба с "серыми" майнерами в Казхстане

Напомним, еще в начале прошлого года депутаты заявляли, что "серые" майнеры потребляют более 1400 мегаватт, перегружая тем самым энергосистему Казахстана и уходя от налогов.

"Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделала Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка.

Однако оптимистичные заявления Минэнерго о мифическом профиците, отсутствие у госадминистратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры", – говорили парламентарии.

Позже сообщалось, что власти Казахстана проводят проверки на предмет незаконной майнинговой деятельности.

Также глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказывал, как власти планируют бороться с "серыми" майнерами. По его словам, будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества теневых майнеров.

Кроме того, предлагалось повысить налог на майнинг в 10 раз.

При этом 6 февраля 2023 года Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан".

В рамках этого закона планируется ввести выдачу лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, а также аккредитацию для цифровых майнинговых пулов – юридических лиц, предоставляющих свои мощности для майнинга.

Обе процедуры будут платными. Эти процедуры, по мнению авторов закона, обяжут майнеров становиться полноценными участниками экономики Казахстана и субъектами налогообложения.

До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами, которые не приносили никакой пользы стране.

Тем не менее уже 8 февраля мы писали о том, что майнеры начали массово уходить из Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023907-ministr-energetiki-zayavil-chto-v-kazahstane-ne-ostalos-tenevyh-maynerov/