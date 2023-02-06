Токаев подписал закон о цифровых активах

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О цифровых активах в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации", передает официальный сайт президента РК.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О цифровых активах в Республике Казахстан", - говорится в публикации.

Также президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровых активов и информатизации".

Тексты законов публикуются в печати.

Как сообщается на сайте сената РК, данные законы нацелены на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране. Законы будут способствовать формированию легального рынка цифровых активов, привлечению иностранных инвестиций в данную отрасль и развитию экономики Казахстана в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2008263-tokaev-podpisal-zakon-o-tsifrovyh-aktivah/