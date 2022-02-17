Незаконные майнинговые фермы будут закрывать в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Власти Казахстана проводят проверки на предмет незаконной майнинговой деятельности. При выявлении планируется их закрывать. Об этом в сенате сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Рыскали Абдикеров поинтересовался, каким образом Минэнерго решает проблему нехватки энергии, которую связывают с ростом числа предприятий, которые занимаются майнингом криптовалют.

"По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, Казахстан занимает второе место в мире после США по объему майнинга криптовалют. Какое количество электроэнергии потребляют майнинговые фермы? Каковы результаты борьбы с майнингом?" - задался вопросами сенатор.

Вице - министр энергетики Жандос Нурмаганбетов признал, что майнинг сейчас широко распространяется в Казахстане.

Между тем, по его словам, большинство майнинговых ферм работают незаконно, без уплаты налога и без предоставления информации в уполномоченные органы.

"Есть такие случаи. И по поручению главы государства создана межведомственная группа, эту группу возглавляет налоговый комитет, и (сотрудники - прим. ред.) находятся в командировках, первые результаты они недавно дали. Сейчас обнаруживаются майнинговые фермы, которые работали незаконно", - сообщил он.

На уточняющий вопрос спикера палаты Маулена Ашимбаева о том, закрывают ли незаконно работающие майнинговые фермы, вице-министр ответил утвердительно.

"Да, если обнаруживаем, мы должны будем их закрывать", - резюмировал Жандос Нурмаганбетов.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как власти будут бороться с "серыми" майнерами. По его словам, будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества "серых" майнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956545-nezakonnye-mayningovye-fermy-budut-zakryvat-v-kazahstane/