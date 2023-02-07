Казахстанских майнеров обяжут платить налоги и продавать активы на местной бирже

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В Казахстане был подписан закон, который регулирует работу с цифровыми активами. Теперь майнеры должны будут действовать по нему: приобретать лицензию, платить налоги и реализовывать свои активы через биржу. О том, как будет работать новый закон, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане начнут регулировать деятельность майнеров – 6 февраля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О цифровых активах в Республике Казахстан". Он вводится в действие с 1 апреля 2023 года.

В рамках этого закона планируется ввести выдачу лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу, а также аккредитацию для цифровых майнинговых пулов – юридических лиц, предоставляющих свои мощности для майнинга. Обе процедуры будут платными.

Эти процедуры, по мнению авторов закона, обяжут майнеров становиться полноценными участниками экономики Казахстана и субъектами налогообложения. До этого майнинговая деятельность в основном осуществлялась в облачных сервисах нерезидентами, которые не приносили никакой пользы стране.

Отдельно стоит отметить механизм налогообложения. Помимо платы за лицензирование, по закону майнеры при реализации "крипты" должны будут продавать не менее 75% добытых в Казахстане цифровых активов через биржи, имеющие лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Вместе с тем был подписан еще ряд законодательных актов о сопутствующих изменениях, вносимых в другие законы, например, в Налоговый кодекс РК. Нововведения регулируют процесс налогообложения владельцев цифровых активов в Казахстане.

Таким образом казахстанские майнеры, помимо оплаты электроэнергии по специальным тарифам, должны будут платить сразу несколько видов налогов:

плата за лицензию;

корпоративный подоходный налог с полученного вознаграждения;

плата за обмен на криптобиржах.

Считается, что основной закон о цифровых активах и сопутствующие поправки поспособствуют формированию легального рынка цифровых активов, привлечению иностранных инвестиций в данную отрасль и развитию экономики Казахстана в целом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008318-kazahstanskih-maynerov-obyazhut-platit-nalogi-i-prodavat-aktivy-na-mestnoy-birzhe/