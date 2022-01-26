Найти "управу" на "серых" майнеров в Казахстане призвал депутат

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат Кудайберген Ержан в ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с "серыми" майнерами - сегодня они потребляют более 1400 Мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов, передает корреспондент NUR.KZ.

Кудайберген Ержан в своем депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра страны Романа Скляра сообщил, что, по оперативным данным системного оператора, объем потребления электрической энергии по стране за последний год увеличился на 7%. В энергодефицитной Южной зоне потребление выросло на 12%.

"В связи с ростом потребления электроэнергии имел место перегруз в сетях 500кВ АО “КEGOC” в направлении Север-Юг. Следствием систематического перегруза стала вчерашняя аварийная ситуация. Она еще раз показала разбалансированность и отсутствие маневренных мощностей казахстанской энергосистемы", - отметил мажилисмен.

Между тем, по его словам, энергетические компании заверяли о большом профиците электроэнергии в стране. Это же, добавил парламентарий, утверждали энергетики в тот момент, когда принималось решение о разрешении работы на территории страны майнинговых компаний.

"Низкая стоимость электроэнергии и законодательная возможность использования наших энергетических мощностей для проведения вычислений сделала Казахстан популярным среди игроков майнингового рынка. Однако оптимистичные заявления Минэнерго о мифическом профиците, отсутствие у госадминистратора четкого представления о реальном состоянии энергосистемы страны привели к ряду стратегических ошибок, сделанных в момент формирования майнинговой инфраструктуры", - подчеркнул Ержан

Так, в частности, по его данным, фермы были размещены по республике хаотично, без учета сбалансированности энергетической системы. Например, майнинговая ферма появилась на Шардаринской ГЭС, в энергодефицитной Туркестанской области. Майнеры потребляют 8 МВт электрической энергии по 11 тенге за кВт, при этом бюджетные организации и население платят 15-21 тенге.

При этом не были установлены допустимые энергетические резервы для майнинга. Поэтому вычислительные центры в размещении и потреблении никто не останавливал.

Не была также подготовлена нормативно-правовая база для развития майнинговой индустрии.

"Официально работают и платят налоги сейчас порядка 70 компаний. В сумме они потребляют порядка 700 Мегаватт. Основной же объем потребления приходится на "серых" нелегальных майнеров и составляет более 1400 Мегаватт.

Итогом однобокого регулирования стало то, что "белых" майнеров энергооператор в случае возникновения дефицита отключает от системы, как это было сделано 24 января. А на нелегальных майнеров у KEGOC, что называется, управы нет. Они в любом случае продолжают перегружать энергосистему.

"Серые" майнеры уходят от налогов, а все "нажитое непосильным трудом" криптоимущество конвертируется на иностранных биржах. Таким образом, наш бюджет почти ничего не получает от развития такой прогрессивной индустрии", - указал депутат.

В этой связи он предложил ускорить подготовку заключения по депутатскому проекту закона "О цифровых активах в РК" и направить пакет документов в мажилис для дальнейшей работы.

В этом документе, отметил Кудайберген Ержан, предложен механизм регулирования работы майнеров. Он предполагает лицензирование деятельности майнинговых дата-центров, введение квотирования и приоритетности в выделении электроэнергии для новой индустрии. Предложены нормы по борьбе с "серыми" майнерами. Разработаны уточнения в налоговое законодательство.

"Эти меры позволят новой индустрии цивилизованно работать на рынке, приносить доходы в бюджет, участвовать в создании новых генераций и соблюдать интересы энергетической безопасности нашей страны", - резюмировал парламентарий.

Напомним, вчера в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению.

Позже ситуацию прокомментировали в Минэнерго Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953067-nayti-upravu-na-seryh-maynerov-v-kazahstane-prizval-deputat/