Майнеры массово уходят из Казахстана

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстан, долгое время находившийся в лидерах по вкладу в мировой майнинг биткоина, потерял свои позиции. Как сильно упало производство криптовалюты в стране, рассказали аналитики Ranking.kz.

В 2022 году с криптомайнеров, которые решили строить свой бизнес в Казахстане, начали собирать налоги. За первые три квартала в бюджет от них поступило порядка 2,3 млрд тенге (около 5 млн долларов по среднегодовому курсу). Ставка для майнеров была единой – 1 тенге за 1 киловатт (кВт) энергии.

С 1 января 2023 года она стала дифференцированной и значительно повысилась. Теперь ставка зависит не только от количества потраченной электроэнергии, но и от ее цены. Чем выше стоимость закупаемой энергии, тем ниже налог на нее. При этом ставка может колебаться от 1 до 25 тенге за кВт.

Однако, удастся ли благодаря этому увеличить налоговые поступления в бюджет, пока не ясно. Дело в том, что за этот 2022 год Казахстан потерял лидирующие позиции в мире по хешрейту биткоина (показатель производительности всего оборудования для майнинга). Раньше доля страны составляла 18,3%, а теперь всего 6%.

Доля Казахстана в криптодобыче. Инфографика: ranking.kz

Показатель так сильно упал в первую очередь из-за легализации деятельности майнинговых ферм. В итоге порядка 70% всех казахстанских криптодобытчиков ушли из страны. Как правило, это те, кто майнил "в серую", не афишируя свою деятельность и не уплачивая положенные налоги.

Сколько казахстанцев владеют криптовалютой

Несмотря на массовый уход криптомайнеров из страны, многие казахстанцы по-прежнему занимаются этим видом деятельности.

По данным аналитиков, в стране сейчас насчитывается четыре крупных промышленных data-центра, восемь лицензированных криптобирж и один криптомат по продаже биткоина и эфириума. При этом порядка 300 тыс. казахстанцев на данный момент владеют криптовалютой.

В основном казахстанские майнеры добывают биткоин – на его долю приходится 98% всей добычи. Всего в криптоиндустрию страны было инвестировано порядка 200 млрд тенге.

Успехи криптоиндустрии Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Напомним, на днях был подписан закон "О цифровых активах в Республике Казахстан". В рамках него планируется перевод майнеров на "легальные рельсы".

Для их деятельности теперь нужна аккредитация, а сама торговля "криптой" будет проходить через официальные криптобиржи, имеющие лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2008534-maynery-massovo-uhodyat-iz-kazahstana/