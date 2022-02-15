Имущество "серых" майнеров планируют конфисковывать в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства рассказал, как власти будут бороться с "серыми" майнерами, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин сообщил, что по цифровому майнингу работы будут выстроены по трем основным направлениям.

"В части "серых" майнеров, во-первых, будет внедрена система револьверных проверок мобильных групп, созданных Министерством энергетики и правоохранительными органами.

Второе. Для их системного выявления будет создан список организаций, определены исторические данные потребляемой энергии и выстроен конкретный алгоритм налоговых и таможенных проверок.

Третье. Совместно с уполномоченными органами будут проработаны механизмы запрета действий "серых" майнеров путем ограничения IP-адресов. Также одним из эффективных решений будет обсуждаться рассмотрение в законодательстве конфискации имущества "серых" майнеров", - заявил министр.

Перечисленные меры будут предприняты, по его словам, совместно с КНБ, а также министерствами энергетики и финансов.

В планах также ввести лицензирование цифрового майнинга. Основной критерий – это соответствие техническим требованиям: наличие необходимого оборудования, соответствующих помещений по пожарной безопасности.

"Мы также выработаем систему квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарификации, что позволит выстроить прозрачный процесс, как для действующих игроков рынка, так и для государства в целом", - заверил глава МЦРИАП.

Ранее министр нацэкономики Алибек Куантыров заявил о предложении увеличить налоговую ставку для майнеров с 1 до 10 тенге за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956197-imuschestvo-seryh-maynerov-planiruyut-konfiskovyvat-v-kazahstane/