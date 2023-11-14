Аким ЗКО объяснил, почему не ушел в отставку после приговора его заместителю

Сегодня на брифинге СЦК акима ЗКО Наримана Турегалиева спросили, почему после вынесенного приговора в отношении его бывшего заместителя он сам не ушел в отставку, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев объяснил, что его решение не подавать в отставку было законным – по закону, он бы отвечал за своего подчиненного, если бы к моменту совершения преступления находился в должности акима дольше трех месяцев со дня назначения.

Однако в феврале 2023 года, когда его заместитель Ержан Балтаев нарушил закон, Турегалиев был в должности акима только 2 месяца. Потому он был вправе не подавать в отставку.

"Информация (о Ержане Балтеве – прим. ред.) распространилась в соцсетях. Я вызвал своего заместителя и задал ему лично вопрос, насколько достоверна эта информация. Мы создали комиссию. По итогам работы комиссии он написал объяснительную, признав, что злоупотребил должностными полномочиями. В связи с этим я его уволил, то есть до суда", – подчеркнул Турегалиев.

Чиновник добавил, что признает грубое нарушение закона своим подчиненным. Поэтому, по его словам, акимат вместе с Антикором приняли соответствующую дорожную карту и сейчас проводят внутренний аудит в департаментах области.

Напомним, в конце сентября в пресс-службе акимата ЗКО заявляли, что аким не уйдет в отставку после приговора своему первому заместителю.

Дело Ержана Балтаева

Напомним, в июле текущего года в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре тогда заявили, что она не соответствует действительности.

При этом стало известно, что распоряжением главы региона освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев. В акимате ЗКО заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.

По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

В Антикоре добавили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

В ходе процесса были озвучены подробности обвинения, а 16 августа – вынесен приговор. Экс-первому замакима ЗКО назначили наказание в виде штрафа в 2500 МРП (8,6 млн тенге). Первого зампредседателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" Артура Доскалиева приговором суда обязали выплатить штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Осужденный экс-чиновник сначала подал апелляцию, но потом отозвал ее.

Добавим, что Балтаев был назначен первым заместителем акима ЗКО в конце января 2023 года. До этого он работал руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.