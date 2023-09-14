Экс-замакима ЗКО Ержан Балтаев обжаловал приговор

Бывший первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев, осужденный за превышение должностных полномочий к штрафу в размере 8 млн 600 тыс. тенге, обжаловал приговор, передает "Мой город".

На скамье подсудимых он оказался вместе с бывшим первым заместителем председателя правления "СПК Aqjaiyq" Артуром Доскалиевым, которого тоже признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Оба осужденных не согласились с приговором и обжаловали его. Дело будет рассматриваться в апелляционном суде ЗКО. Оно было передано судье 12 сентября. Дата предварительного слушания еще не назначена.

Дело Ержана Балтаева

В июле текущего года в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре тогда заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались.

При этом стало известно, что распоряжением акима Западно-Казахстанской области освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев.

В акимате региона заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.

По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

В Антикоре добавили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

На процессе озвучивались подробности обвинения, а 16 августа был вынесен приговор.

Ержан Балтаев был назначен первым заместителем акима ЗКО в конце января 2023 года. До этого он работал руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.