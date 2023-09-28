Аким ЗКО не уйдет в отставку после приговора своему первому заместителю

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев не уйдет в отставку после обвинительного приговора своему первому заместителю Ержану Балтаеву. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает "Уральская неделя".

Нариман Турегалиев продолжит деятельность на посту акима ЗКО.

"Ержан Балтаев, находясь в должности первого заместителя акима области, в феврале этого года в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц дал незаконное поручение, направленное на совершение преступления. Как только данный факт был выявлен, Ержан Балтаев написал объяснительную и было принято решение уволить его по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

После оглашения приговора суда акимом Западно-Казахстанской области обдумывался вопрос об отставке согласно закона.

"Однако в соответствии со статьей 60 Закона РК "О государственной службе" политический государственный служащий подает в отставку в случае, если коррупционное преступление совершено его подчиненными по истечении трех месяцев со дня его назначения.

Согласно вступившего в законную силу приговора Уральского городского суда у Балтаева преступный умысел возник и совершен в феврале 2023 года.

Нариман Турегалиев был назначен на должность акима области 2 декабря 2022 года. В феврале 2023 года, когда Ержан Балтаев давал незаконное указание, Нариман Турегалиев находился в должности акима менее трех месяцев. Поэтому соответствующая норма закона "О государственной службе" в данном конкретном случае не может быть применена", - отметили в пресс-службе ведомства.

Дело Ержана Балтаева

В июле текущего года в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре тогда заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались.

При этом стало известно, что распоряжением главы региона освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев. В акимате ЗКО заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.

По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

В Антикоре добавили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

На процессе озвучивались подробности обвинения, а 16 августа был вынесен приговор. Экс-первому замакима ЗКО назначили наказание в виде штрафа в 2500 МРП (8,6 млн тенге). Первого зампредседателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" Артура Доскалиева приговором суда обязали выплатить штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Осужденный экс-чиновник сначала подал апелляцию, но потом отозвал ее.

Ержан Балтаев был назначен первым заместителем акима ЗКО в конце января 2023 года. До этого он работал руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.