Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Аким ЗКО не уйдет в отставку после приговора своему первому заместителю

Опубликовано:

Нариман Турегалиев
Нариман Турегалиев. Фото: facebook.com/batyskz

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев не уйдет в отставку после обвинительного приговора своему первому заместителю Ержану Балтаеву. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передает "Уральская неделя".

Нариман Турегалиев продолжит деятельность на посту акима ЗКО.

"Ержан Балтаев, находясь в должности первого заместителя акима области, в феврале этого года в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц дал незаконное поручение, направленное на совершение преступления. Как только данный факт был выявлен, Ержан Балтаев написал объяснительную и было принято решение уволить его по отрицательным мотивам", - сообщили в пресс-службе акимата ЗКО.

После оглашения приговора суда акимом Западно-Казахстанской области обдумывался вопрос об отставке согласно закона.

"Однако в соответствии со статьей 60 Закона РК "О государственной службе" политический государственный служащий подает в отставку в случае, если коррупционное преступление совершено его подчиненными по истечении трех месяцев со дня его назначения.

Согласно вступившего в законную силу приговора Уральского городского суда у Балтаева преступный умысел возник и совершен в феврале 2023 года.

Нариман Турегалиев был назначен на должность акима области 2 декабря 2022 года. В феврале 2023 года, когда Ержан Балтаев давал незаконное указание, Нариман Турегалиев находился в должности акима менее трех месяцев. Поэтому соответствующая норма закона "О государственной службе" в данном конкретном случае не может быть применена", - отметили в пресс-службе ведомства.

Дело Ержана Балтаева

В июле текущего года в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и одного из бывших руководителей СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре тогда заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались.

При этом стало известно, что распоряжением главы региона освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев. В акимате ЗКО заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Позже в Антикоре сообщили, что бывший первый замглавы региона подозревается в коррупции.

По информации ведомства, его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

В Антикоре добавили, что процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело было окончено в ускоренном порядке и направлено в суд.

На процессе озвучивались подробности обвинения, а 16 августа был вынесен приговор. Экс-первому замакима ЗКО назначили наказание в виде штрафа в 2500 МРП (8,6 млн тенге). Первого зампредседателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" Артура Доскалиева приговором суда обязали выплатить штраф в 1000 МРП (3,4 млн тенге).

Осужденный экс-чиновник сначала подал апелляцию, но потом отозвал ее.

Ержан Балтаев был назначен первым заместителем акима ЗКО в конце января 2023 года. До этого он работал руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038616-akim-zko-ne-uydet-v-otstavku-posle-prigovora-svoemu-pervomu-zamestitelyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.