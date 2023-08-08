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Первый заместитель акима ЗКО подозревается в коррупции

Опубликовано:

Ержан Балтаев
Ержан Балтаев. Фото: facebook.com/batyskz

Завершено расследование в отношении первого заместителя акима Западно-Казахстанской области. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК.

По информации ведомства, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконного указания первому заместителю председателя правления АО "СПК "Aqjaiyq" о заключении фиктивных договоров возмездного оказания услуг с его доверенными лицами без фактического их выполнения.

"В результате незаконных действий государству причинен значительный ущерб. Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Уголовное дело окончено в ускоренном порядке и направлено в суд", - рассказали в Антикоре.

Иную информацию в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Напомним, ранее в некоторых средствах массовой информации и Telegram-каналах появилась информация о задержании заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык".

Однако в Антикоре заявили, что она не соответствует действительности - указанные лица не задерживались. Казахстанцев попросили доверять информации из официальных источников.

При этом стало известно, что распоряжением акима Западно-Казахстанской области освобожден от должности его первый заместитель Ержан Балтаев. В акимате региона заявили, что он лишился поста "за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных законами Казахстана".

Ержан Балтаев был назначен первым заместителем главы ЗКО в конце января текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2031614-pervyy-zamestitel-akima-zko-podozrevaetsya-v-korruptsii/

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